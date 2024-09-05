Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:38, 5 сентября 2024Россия

В российском городе депутат облдумы на иномарке врезалась в автобус

РБК: депутат Ярославской облдумы Степанова за рулем машины врезалась в автобус

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Депутат Ярославской областной думы Марина Степанова, находясь за рулем иностранного внедорожника, врезалась в автобус. Об этом сообщает РБК со ссылкой на областную думу.

О факте ДТП в Рыбинске сообщили в пресс-службе МВД по российскому региону.

«По предварительной информации, водитель-женщина 1975 года рождения, управляя автомобилем TANK, при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу автобусу ПАЗ, двигающемуся по главной дороге», — говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе парламентарий и водитель автобуса. В облдуме подтвердили РБК, что за рулем TANK находилась Степанова.

«Степанова действительно стала участницей ДТП. Она была за рулем. Сейчас она находится в Рыбинской больнице, проходит обследование», — пояснили в думе.

Ранее в Челябинской области депутат заксобрания попал в ДТП и оказался в реанимации. Столкновение автомобилей Renault Kaptur и JAC произошло на встречной полосе. За рулем черного минивэна JAC находился депутат Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Клеутин.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал Минобороны заявил, что Россия уже победила в СВО. Как он это объяснил?

      На московском рынке пройдет уникальное бесплатное шоу

      В сети восхитились новой улыбкой Джонни Деппа после критики его гнилых зубов

      Путин опроверг встречу с Дуровым в Азербайджане. Они виделись всего раз в Кремле, и об этом никто не знал

      Россиянин получил 12 лет колонии за стрельбу из сигнального пистолета в прохожих

      Украинские беспилотники нанесли удар по четырем российским населенным пунктам

      Экс-главком НАТО рассказал о создании ХАМАС нового поля боя

      Путин рассказал о последствиях снижения поставок газа из России в Европу

      Захарова заявила о неудачной попытке Запада отменить русскую культуру

      Раскрыты подробности о пораженном ВС России училище в Полтаве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше