В российском городе депутат облдумы на иномарке врезалась в автобус

Депутат Ярославской областной думы Марина Степанова, находясь за рулем иностранного внедорожника, врезалась в автобус. Об этом сообщает РБК со ссылкой на областную думу.
О факте ДТП в Рыбинске сообщили в пресс-службе МВД по российскому региону.
«По предварительной информации, водитель-женщина 1975 года рождения, управляя автомобилем TANK, при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу автобусу ПАЗ, двигающемуся по главной дороге», — говорится в сообщении.
В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе парламентарий и водитель автобуса. В облдуме подтвердили РБК, что за рулем TANK находилась Степанова.
«Степанова действительно стала участницей ДТП. Она была за рулем. Сейчас она находится в Рыбинской больнице, проходит обследование», — пояснили в думе.
Ранее в Челябинской области депутат заксобрания попал в ДТП и оказался в реанимации. Столкновение автомобилей Renault Kaptur и JAC произошло на встречной полосе. За рулем черного минивэна JAC находился депутат Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Клеутин.