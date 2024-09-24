Российскому учителю отменили 19-летний приговор за изнасилование школьниц

На Урале суд отменил 19-летний приговор учителю Хомутинину за педофилию

Свердловский областной суд признал незаконным приговор, вынесенный 31-летнему учителю из Талицы Василию Хомутинину, который был осужден на 19 лет заключения за педофилию. Об этом сообщает URA.RU.

Уголовное дело вернули прокурору, при этом Хомутинин остался в СИЗО до 23 декабря.

По версии следствия, учитель насиловал учениц, принуждал их к действиям сексуального характера и использовал для съемок порнографии. Преступления он совершал в учительской. В его телефоне следователи нашли переписку и фотографии обнаженных девочек. Правоохранительные органы считают, что Хомутинин прибегал к шантажу, чтобы склонять учениц к половой связи. Пострадавшим было от 11 до 13 лет.

Учитель работал в школе, директором которой была его мать. После скандала с сыном она уволилась, отмечает издание.

30 мая суд в Талице вынес обвинительный приговор Хомутинину.

20 сентября сообщалось, что в Москве 15-летний подросток поймал педофила-мигранта «на живца» и сдал его в полицию.