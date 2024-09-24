Сбер рассказал о планах ввести единый способ оплаты лицом

Сбер рассказал о планах внедрить единый способ оплаты лицом с 2025 года

В 2025 году для всех крупнейших российских банков может быть создано единое целевое решение для оплаты по биометрии с помощью лица. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора дивизиона «Биометрия» Сбера Олега Евсеева.

По словам Евсеева, сейчас биоэквайринг параллельно развивают Сбер и Национальная система платежных карт (НСПК). На данный момент заплатить биометрией может только клиент Сбера в терминале банка.

Банк установил 750 тысяч платежных устройств, которые считывают биометрию — до конца года их число должно составить не менее миллиона терминалов, подчеркнул директор дивизиона «Биометрия».

Ранее стало известно, что Ассоциация компаний интернет-торговли 27 августа направила министру цифрового развития Максуту Шадаеву письмо, в котором просит поддержать онлайн-торговлю алкоголем с проверкой возраста через биометрию и инициировать рассмотрение идеи в правительстве.