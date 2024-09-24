Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:43, 24 сентября 2024Россия

Шедшую к метро 20-летнюю россиянку схватили за промежность

В Петербурге незнакомец схватил за промежность шедшую к метро 20-летнюю девушку

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге незнакомец схватил за промежность 20-летнюю девушку, шедшую к метро. Об этом сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, все произошло накануне вечером перед торгово-развлекательным комплексом (ТРК) «Галерея». Россиянка возвращалась после работы, когда некий молодой человек запустил руку ей под плащ и с силой сжал интимную зону. После этого прохожий скрылся.

Пострадавшая отправилась в полицию. Ее обидчика ищут.

До этого стало известно, что в московском районе Свиблово 23-летний мигрант напал на 24-летнюю девушку и несколько раз ударил ее ножом в ногу и живот из-за того, что она прекратила с ним общение. Злоумышленника установили в течение нескольких часов и задержали.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказали позицию по Крымскому мосту

      Россияне пристыдили коммунальщиков «Хулливудскими холмами»

      В Госдуме заявили о тесных связях участников перестрелки у офиса Wildberries с Кадыровым

      В России заявили о готовности к переговорам по конфликту на Украине

      В России появились уникальные часы. Чем удивляет новый гаджет от Huawei?

      Реклама

      Россиянам назвали способы получить скидку на квартиру или машину

      Известная 41-летняя модель показала фото топлес

      Шедшую к метро 20-летнюю россиянку схватили за промежность

      Появились подробности о причине отравления семьи и смерти четырех детей под Красноярском

      Израиль нанес удары по десяткам целей «Хезболлы» в Ливане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше