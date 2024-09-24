Шедшую к метро 20-летнюю россиянку схватили за промежность

В Петербурге незнакомец схватил за промежность шедшую к метро 20-летнюю девушку

В Санкт-Петербурге незнакомец схватил за промежность 20-летнюю девушку, шедшую к метро. Об этом сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, все произошло накануне вечером перед торгово-развлекательным комплексом (ТРК) «Галерея». Россиянка возвращалась после работы, когда некий молодой человек запустил руку ей под плащ и с силой сжал интимную зону. После этого прохожий скрылся.

Пострадавшая отправилась в полицию. Ее обидчика ищут.

До этого стало известно, что в московском районе Свиблово 23-летний мигрант напал на 24-летнюю девушку и несколько раз ударил ее ножом в ногу и живот из-за того, что она прекратила с ним общение. Злоумышленника установили в течение нескольких часов и задержали.