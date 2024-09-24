Шпионившего в ЛНР украинца осудили на 13 лет колонии

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Украины Виктора Солдатко за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Мужчина признан виновным в сотрудничестве с Главным управлением разведки Украины. Он занимался сбором и передачей информации о местах дислокации российских военнослужащих в Новопсковском районе ЛНР.
28-летний Солдатко, проживая в этом районе, в январе 2023 года через мессенджер передал собранные данные представителю военной разведки Украины.