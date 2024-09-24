Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:54, 24 сентября 2024Экономика

Соседи напали на жену участника СВО из-за мусора в подъезда

В Москве соседи напали на жену участника СВО из-за мусора в подъезде

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Новой Москве три соседки напали на жену участника специальной военной операции (СВО) из-за оставленного в подъезде мусора. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Никитина. По словам пострадавшей Алины, она положила куски оставшегося после ремонта ламината в коридор и разозлила этим соседей. Женщины вступили в словесную перепалку, которая перешла в драку.

Пострадавшей выдернули волосы на голове, а также угрожали расправой над ее детьми. При этом в полиции не отреагировали на ее звонок. Алина звонила по номеру 112 пять раз и более двух часов ждала приезда правоохранителей, однако так и не получила помощи. Она опасается, что нападение может повториться.

Ранее житель Москвы объединил балкон с кухней в своей квартире и вызвал гнев соседей. Другие собственники посчитали такой ремонт потенциально опасным.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Ирана заявил, что страна никогда не одобряла «агрессию против Украины». Что на это ответили в Кремле?

      Старинную монету продали за 124 миллиона рублей

      Сентябрь в Москве побил 150-летний рекорд тепла

      Эксперт назвала сроки возобновления семейной ипотеки

      Стрельба у кафе в российском регионе попала на видео

      В Харькове сообщили о взрывах

      Названо время прихода магнитной бури на Землю

      Следствие запросило изменить меру пресечения оскорбившему россиянок иностранному блогеру

      Россиянам раскрыли популярные схемы обмана арендаторов

      Пожилые летчики из Новой Зеландии совершили неожиданную посадку на Сахалине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше