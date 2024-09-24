Соседи напали на жену участника СВО из-за мусора в подъезда

В Москве соседи напали на жену участника СВО из-за мусора в подъезде

В Новой Москве три соседки напали на жену участника специальной военной операции (СВО) из-за оставленного в подъезде мусора. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Никитина. По словам пострадавшей Алины, она положила куски оставшегося после ремонта ламината в коридор и разозлила этим соседей. Женщины вступили в словесную перепалку, которая перешла в драку.

Пострадавшей выдернули волосы на голове, а также угрожали расправой над ее детьми. При этом в полиции не отреагировали на ее звонок. Алина звонила по номеру 112 пять раз и более двух часов ждала приезда правоохранителей, однако так и не получила помощи. Она опасается, что нападение может повториться.

Ранее житель Москвы объединил балкон с кухней в своей квартире и вызвал гнев соседей. Другие собственники посчитали такой ремонт потенциально опасным.