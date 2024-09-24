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09:45, 24 сентября 2024Интернет и СМИ

Создатель крупнейшей онлайн-библиотеки объявил о закрытии проекта

Создатель библиотеки «Флибуста» объявил о закрытии проекта из-за опухоли мозга

Фото: Jessica Ruscello / Unsplash

Создатель крупнейшей онлайн-библиотеки «Флибуста», известный под псевдонимом Stiver, объявил о закрытии проекта из-за болезни. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте сервиса.

Основатель проекта сообщил, что его госпитализировали с опухолью мозга. «Это Stiver. Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, "Флибуста" на этом, видимо, закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело», — написал создатель сервиса. Он добавил, что серверы проекта оплачены еще на несколько недель.

В августе также официально закрылся мессенджер «Мail.ru Агент». В компании признали пользователей сохранить на компьютер необходимые файлы и переписку в связи с завершением работы сервиса.

В июне свою работу завершил мессенджер ICQ. В компании рекомендовали пользователям для общения с друзьями переходить в «VK Мессенджер», а с коллегами — в VK WorkSpace.

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      Олег Давыдов
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