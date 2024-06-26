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09:51, 26 июня 2024Интернет и СМИ

Мессенджер ICQ официально завершил работу

Мессенджер ICQ объявил о завершении работы
СюжетСанкции против России:

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Мессенджер ICQ официально завершил работу. Объявление об этом появилось на сайте сервиса.

«Сервис завершил работу. Продолжайте общаться с друзьями в VK Мессенджере, а с коллегами — в VK WorkSpace», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ICQ.

О том, что мессенджер ICQ приостановит работу с 26 июня, стало известно в конце мая.

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В марте 2022 года сообщалось, что компания VK решила перезапустить ICQ. Отмечалось, что идея обсуждалась топ-менеджерами еще в начале года, а затем получила новый импульс после ухода некоторых зарубежных компаний из России и введения против страны международных санкций.

ICQ — первая в истории программа для обмена мгновенными сообщениями. Мессенджер был запущен в 1996 году и совершил революцию в мире онлайн-общения. На пике его популярности, в 2005 году, им пользовались около 500 миллионов человек. В России приложение было известно как «аська».

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      Олег Давыдов
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