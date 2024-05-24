Мессенджер ICQ объявил о приостановке работы

Мессенджер ICQ приостановит работу с 26 июня

Мессенджер ICQ, принадлежащий компании VK, объявил о намерении приостановить работу с 26 июня. Об этом сообщается на сайте мессенджера.

«ICQ приостановит работу с 26 июня. Продолжайте общаться с друзьями в VK Мессенджере, а с коллегами — в VK WorkSpace», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ICQ.

В марте 2022 года стало известно, что VK решила перезапустить ICQ. Сообщалось, что идея обсуждалась топ-менеджерами еще в начале года, а затем получила новый импульс после ухода некоторых зарубежных компаний из России и введения против страны международных санкций.

ICQ — первая в истории программа для обмена мгновенными сообщениями. Мессенджер был запущен в 1996 году и совершил революцию в мире онлайн-общения. На пике его популярности, в 2005 году, пользовались около 500 миллионов человек. В России приложение было известно как «аська».

В 2010 году ICQ выкупил фонд Digital Sky Technologies (DST) — за 187,5 миллиона долларов. После реорганизации DST в сентябре 2010 года мессенджер вошел в состав Mail.Ru Group (с 2021 года компания называется VK). В 2014 году появилась новая версия программы с обновленным интерфейсом, измененным протоколом и множеством новых функций. Тем не менее мессенджер продолжал терять пользователей.