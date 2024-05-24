Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:14, 24 мая 2024Интернет и СМИ

Мессенджер ICQ объявил о приостановке работы

Мессенджер ICQ приостановит работу с 26 июня

Фото: Darya Ezerskaya / Unsplash

Мессенджер ICQ, принадлежащий компании VK, объявил о намерении приостановить работу с 26 июня. Об этом сообщается на сайте мессенджера.

«ICQ приостановит работу с 26 июня. Продолжайте общаться с друзьями в VK Мессенджере, а с коллегами — в VK WorkSpace», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ICQ.

В марте 2022 года стало известно, что VK решила перезапустить ICQ. Сообщалось, что идея обсуждалась топ-менеджерами еще в начале года, а затем получила новый импульс после ухода некоторых зарубежных компаний из России и введения против страны международных санкций.

Материалы по теме:
«Лучшее, что случалось в Рунете» Каким было «Луркоморье» — ироничный аналог «Википедии» — и что его убило?
«Лучшее, что случалось в Рунете»Каким было «Луркоморье» — ироничный аналог «Википедии» — и что его убило?
7 января 2023
«Его смерть была неизбежна» Двое аспирантов создали интернет задолго до появления Всемирной паутины. Что его сгубило?
«Его смерть была неизбежна»Двое аспирантов создали интернет задолго до появления Всемирной паутины. Что его сгубило?
20 февраля 2023
«Целая эпоха ушла» В 1990-е ICQ совершил революцию в мире общения, а потом исчез. Что погубило легендарный мессенджер?
«Целая эпоха ушла»В 1990-е ICQ совершил революцию в мире общения, а потом исчез. Что погубило легендарный мессенджер?
27 апреля 2022

ICQ — первая в истории программа для обмена мгновенными сообщениями. Мессенджер был запущен в 1996 году и совершил революцию в мире онлайн-общения. На пике его популярности, в 2005 году, пользовались около 500 миллионов человек. В России приложение было известно как «аська».

В 2010 году ICQ выкупил фонд Digital Sky Technologies (DST) — за 187,5 миллиона долларов. После реорганизации DST в сентябре 2010 года мессенджер вошел в состав Mail.Ru Group (с 2021 года компания называется VK). В 2014 году появилась новая версия программы с обновленным интерфейсом, измененным протоколом и множеством новых функций. Тем не менее мессенджер продолжал терять пользователей.

Что думаешь? Оцени!
      Ксения Кривотулова
      Обсудить
      Последние новости

      Арестованного экс-командующего 58-й армией Попова оставили в СИЗО

      На Украине решили сократить численность Генштаба ВСУ

      В России оценили новые ракеты для «Стрел»

      «Мисс Россия» появилась на иностранном аукционе в оголяющем тело платье

      Лукашенко рассказал о желающих возглавить Украину

      Путин объяснил необходимость легитимной власти на Украине

      Петагон отказался комментировать по запросу журналистов удары ВСУ по Крыму

      Выжившая после удара молнии женщина рассказала о появлении пророческого дара

      В Госдуме оценили призыв к запрету на смену гражданства российским фигуристам

      Мессенджер ICQ объявил о приостановке работы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше