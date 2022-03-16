В России перезапустят ICQ

VK Group решила перезапустить сервисы ICQ и MyTeams

Российская технологическая компания VK Group решила перезапустить сервис для обмена сообщениями ICQ и корпоративный мессенджер MyTeams. Об этом стало известно газете «Ведомости» от источников.

Отмечается, что возможность перезапуска платформ обсуждалась топ-менеджерами VK Group еще в начале 2022 года. По информации одного из источников, идея получила новый импульс после ухода некоторых зарубежных компаний из России и введения против страны международных санкций. Как уточнил собеседник, проект уже начали обсуждать с российскими властями. Ожидается, что новые версии ICQ и MyTeams представят к лету этого года.

Другой собеседник издания рассказал, что VK Group собирается в скором времени запустить новый сервис для обмена сообщениями, однако речь идет не об ICQ. По его словам, мессенджер будет выпущен на базе существующего проекта MyTeams.

Чем новые версии мессенджеров будут отличаться от нынешних, пока не раскрывается. В самой компании воздержались от комментариев.

Ранее сообщалось, что популярный корпоративный мессенджер Slack, принадлежащий американской компании Salesforce, начал отключать российских пользователей. На ограничение доступа к аккаунтам пожаловались сразу несколько российских компаний.