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Популярный мессенджер начал отключать пользователей из России

Мессенджер Slack начал ограничивать доступ для российских юзеров из-за санкций

Фото: Unsplash

Популярный корпоративный мессенджер Slack, принадлежащий американской компании Salesforce, начал отключать пользователей из России из-за санкций. Об этом сообщает издание Axios.

Отмечается, что несколько российских организаций сообщили о полном ограничении мессенджером доступа к их аккаунтам. Как утверждает Axios, подобное главным образом происходит с компаниями, прямо попавшими под санкции.

Представители Slack прокомментировали блокировку юзеров. «Slack должен принять меры для исполнения требований санкционных положений США и других стран, где мы работаем, включая в некоторых случаях приостановку действия аккаунтов без предварительного предупреждения в соответствии с законом», — сообщили в компании.

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Уточняется, что Slack не удаляет данные заблокированных пользователей. Вместе с тем затронутые ограничениями компании не смогут получить доступ к своей информации как минимум до тех пор, пока санкции не будут сняты.

О том, что российские пользователи начали жаловаться на удаление рабочих пространств в Slack, 15 марта рассказало vc.ru. Издание заметило порядка 60 отзывов о блокировке, которые юзеры оставили в профиле мессенджера в магазинах приложений App Store и Play Store. Часть пользователей сообщила, что их аккаунты были удалены без предупреждения и возможности сохранить данные. Некоторые из юзеров заявили, что у них была оплачена платная версия Slack на год вперед.

Ранее также сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от компании Google разблокировать YouTube-каналы Гостелерадиофонда с советскими фильмами и радиоспектаклями. В регуляторе выразили уверенность в том, что ограничение доступа к этим страницам нарушает принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Соответствующие каналы были заблокированы в ночь с 11 на 12 марта.

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Маргарита Щигарева
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