Роскомнадзор потребовал разблокировать YouTube-каналы с советскими фильмами

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы Гостелерадиофонда

Роскомнадзор потребовал от компании Google разблокировать YouTube-каналы Гостелерадиофонда с советскими фильмами и радиоспектаклями, доступ к которым был ранее ограничен. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Роскомнадзор потребовал от Google LLC в максимально короткие сроки снять наложенные ограничения на YouTube-каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд"», — говорится в сообщении ведомства. В регуляторе также заявили, что компании необходимо проинформировать Роскомнадзор о снятии блокировки и объяснить причины ограничения доступа к указанным каналам.

В ведомстве добавили, что блокировка на YouTube каналов «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд» нарушает принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Ограничения в отношении этих каналов в Роскомнадзоре сочли недопустимыми.

О том, что YouTube-каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд» стали недоступны для пользователей, сообщалось 13 марта. В Гостелерадиофонде уточнили, что каналы подверглись блокировке в ночь с 11 на 12 марта.

11 марта YouTube объявил, что заблокирует аккаунты российских СМИ, финансируемых государством. Представители видеохостинга также добавили, что платформа удалит контент о спецоперации на Украине, который «нарушает его политику». Перед этим YouTube полностью приостановил все функции монетизации для российских юзеров.