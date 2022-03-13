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YouTube заблокировал советские фильмы

YouTube заблокировал каналы Гостелерадиофонда с советскими фильмами и радиоспектаклями

Фото: Pixabay

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы с советскими фильмами и радиоспектаклями. При попытке запустить содержимое каналов «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд» появляется сообщение «канал недоступен для просмотра в вашей стране».

Гостелерадиофонд на странице в соцсети «ВКонтакте» подтвердил факт блокировки. В учреждении уточнили, что содержимое каналов стало недоступным в ночь с 11 на 12 марта.

11 марта YouTube заявил, что заблокирует аккаунты российских СМИ, финансируемых государством. Кроме того, сервис удалит контент о спецоперации на Украине, который «нарушает его политику». Ранее платформа полностью приостановила монетизацию для пользователей из России, а также запретила российским юзерам владеть подпиской Premium и YouTube Music.

Марина Совина
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