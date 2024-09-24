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16:46, 24 сентября 2024Мир

Спецслужбы США запустили программу по слежке за посещавшими Украину американцами

Politico: спецслужбы США следили за американцами, посещавшими Украину

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Американские спецслужбы следили за американцами, посещавшими Украину. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Министерство внутренней безопасности США и ФБР в 2022 году запустили программу по отслеживанию таких сограждан. Там опасались, что воевавшие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) солдаты по возвращению могут стать склонными к насилию.

Однако отмечается, что спецслужбы в рамках этой инициативы пропустили подозреваемого в покушении на бывшего американского президента Дональда Трампа Райана Уэсли Раута, который не раз бывал на Украине и даже хотел стать наемником ВСУ.

«Вероятно, исходя из поведения [Раута], его следовало бы подвергнуть какой-то оценке угрозы», — сказал бывший высокопоставленный сотрудник Министерства внутренней безопасности Джон Коэн.

Ранее также Министерство юстиции США опубликовало письмо Раута. В нем подозреваемый в покушении на Трампа выразил сожаление, что не смог завершить свое дело и предложил 150 тысяч долларов тому, что доведет его до конца.

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      Виктория Кондратьева
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