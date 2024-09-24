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01:24, 24 сентября 2024Россия

Срок внесения законопроекта о запрете чайлдфри раскрыли

Хамзаев: законопроект о запрете в РФ движения чайлдфри внесут в ГД 24 сентября

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Законопроект о запрете в России движения чайлдфри внесут в Госдуму во вторник, 24 сентября. Об этом сообщил депутат Сулмат Хамзаев в беседе с РИА Новости.

«Конкретнее — об отказе от деторождения. Сегодня законопроект концептуально поддержан правительством», — раскрыл детали Хамзаев.

По его словам, инициатива направлена на защиту граждан от популяризации идеи чайлдфри в СМИ, фильмах, рекламе и интернете.

Ранее Правительство России одобрило законопроект о штрафах за пропаганду движения чайлдфри, которое подразумевает полный отказ от детей в семьях. Взыскание предполагается ввести по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола, которые сегодня варьируются от 50 тысяч до 4 миллионов рублей.

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      Евгений Силаев
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