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22:08, 24 сентября 2024Мир

США обвинили Китай в инвестировании в стратегические вооружения

Белый дом: Китай инвестирует в стратегические вооружения на фоне отсутствия ДСНВ

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что, по мнению США, Китай инвестирует средства в развитие стратегических вооружений. Его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Белого дома, Китай инвестирует в развитие стратегических вооружений на фоне отсутствия соглашения, аналогичного российско-американскому Договору о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ). «С Китаем отсутствует договоренность, аналогичная ДСНВ, и мы знаем, что Китай продолжает инвестировать, в особенности в эти виды вооружений», — пояснил Кирби в ходе брифинга.

Он отметил, что американский президент Джо Байден усиленно работает над управлением отношений с Китаем в этой области. Кирби выразил уверенность, что сегодня причины для конфликта между двумя странами отсутствуют.

В июне Байден подписал новые указания по условиям применения Вашингтоном ядерного оружия. Как пояснили в Белом доме, увеличение арсенала и повышение уровня боеготовности США в ядерной сфере позволит вернуться к диалогу о контроле над вооружениями с Россией и Китаем.

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      Марина Совина
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