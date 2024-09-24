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10:11, 24 сентября 2024Мир

США отследили полет четырех военных самолетов России у Аляски

NORAD отследило полет четырех российских военных самолетов у Аляски

Фото: NTB / Reuters

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) отследило полет четырех российских военных самолетов у Аляски. Об этом говорится в заявлении на странице командования в соцсети X.

«NORAD обнаружило и отследило четыре российских военных самолета, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски 23 сентября», — следует из заявления.

При этом отмечается, что самолеты России оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство ни США, ни Канады.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что США не видят угрозы в появлении российской авиации вблизи своей территории. Она добавила, что такие ситуации не являются чем-то необычным. Сингх добавила, что американская сторона продолжит наблюдать за учениями России и будет поддерживать связь с союзниками по НАТО.

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      Семен Александров
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