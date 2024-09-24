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10:47, 24 сентября 2024Экономика

США собрались судиться с международной платежной системой

FT: Минюст США готовится подать антимонопольный иск против Visa

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Министерство юстиции США собралось выдвинуть антимонопольный иск против международной платежной системы Visa. Об этом сообщило издание Financial Times.

Проведя многолетнее расследование, министерство пришло к выводу о неконкурентном поведении этой компании. Расследование было сосредоточено на ситуации с дебетовыми картами Visa в США, а также на конкуренции в других сетях и способах оплаты.

Акции Visa уже упали почти на два процента в ходе внебиржевых торгов.

Кроме того, американские антимонопольные органы изучили конкурентов Visa. Так, в 2023 году Mastercard смогла договориться с Федеральной торговой комиссией США об урегулировании обвинений в том, что компания незаконно принуждала торговцев направлять платежи по дебетовым картам через свою платежную сеть.

Ранее сообщалось, что ушедшая из России Visa решила зарегистрировать в России два новых бренда, которые по классам международной классификации затрагивают банковские услуги, финансовый менеджмент, обмен денег и криптоактивов, дистанционное банковское обслуживание, обслуживание по дебетовым и кредитным карточкам и прочее.

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