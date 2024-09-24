США собрались судиться с международной платежной системой

FT: Минюст США готовится подать антимонопольный иск против Visa

Министерство юстиции США собралось выдвинуть антимонопольный иск против международной платежной системы Visa. Об этом сообщило издание Financial Times.

Проведя многолетнее расследование, министерство пришло к выводу о неконкурентном поведении этой компании. Расследование было сосредоточено на ситуации с дебетовыми картами Visa в США, а также на конкуренции в других сетях и способах оплаты.

Акции Visa уже упали почти на два процента в ходе внебиржевых торгов.

Кроме того, американские антимонопольные органы изучили конкурентов Visa. Так, в 2023 году Mastercard смогла договориться с Федеральной торговой комиссией США об урегулировании обвинений в том, что компания незаконно принуждала торговцев направлять платежи по дебетовым картам через свою платежную сеть.

Ранее сообщалось, что ушедшая из России Visa решила зарегистрировать в России два новых бренда, которые по классам международной классификации затрагивают банковские услуги, финансовый менеджмент, обмен денег и криптоактивов, дистанционное банковское обслуживание, обслуживание по дебетовым и кредитным карточкам и прочее.