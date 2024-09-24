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12:31, 24 сентября 2024Мир

США сочли неубедительными аргументы Украины для снятия ограничений на удары по России

США сочли неубедительными аргументы Киева для снятия ограничений на удары по РФ

Фото: John Hamilton / U.S. Army / AP

Представители Белого дома и Министерства обороны США сочли неубедительными аргументы Украины для снятия ограничений на применения дальнобойных ракет для ударов по России. Об этом сообщает The Washington Post.

По мнению чиновников, возможные цели в пределах досягаемости ракет в России не будут иметь существенного значение на пути Киева к победе. Они указали, что использование ракет против целей в Крыму является «более стоящей стратегией».

Также отмечается, что в случае снятия ограничений и ударов по целям в России запасы ракет ATACMS и подобных боеприпасов закончатся в течение нескольких недель или даже дней.

Ранее президент США Джо Байден в ходе общения с журналистами в Белом доме сообщил, что еще не принял решение по вопросу разрешения ВСУ наносить удары вглубь российской территории западным оружием.

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      Виктория Кондратьева
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