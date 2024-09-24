Стало известно о гибели командира украинского судна

Поддубный: командир украинского корабля морской охраны был ликвидирован

Командир украинского корабля морской охраны и капитан третьего ранда Владимир Ковальчук погиб после удара ВС России. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Вероятно, Ковальчук был уничтожен вследствие недавнего ракетного удара ВС РФ по портовой инфраструктуре в районе Одессы», — написал военкор.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по складу со снарядами ВСУ в порту Одессы в районе Пересыпь. По его словам, удар пришелся на склад, который «буквально вчера загрузили снарядами и ракетами».