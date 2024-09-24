Появились подробности о боях в Угледаре

ВС России ведут бои в восточной части Угледара

Вооруженные силы (ВС) России ведут бои на восточных окраинах Угледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил Telegram-канал «Иди и смотри».

Как сообщается, ВС России закрепились в восточной части города и ведут бои в черте населенного пункта. Также отмечается, что российские военные взяли под огневой контроль трассу на Богоявленку в ДНР.

«Ситуация для ВСУ на угледарском направлении становится критической», — подчеркнули авторы канала.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о взятии под огневой контроль последней снабжающей Угледар дороги. Он подчеркнул, что ВСУ будут испытывать серьезные проблемы с логистикой в случае дождей.