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19:31, 24 сентября 2024Бывший СССР

Появились подробности о боях в Угледаре

ВС России ведут бои в восточной части Угледара

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Вооруженные силы (ВС) России ведут бои на восточных окраинах Угледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил Telegram-канал «Иди и смотри».

Как сообщается, ВС России закрепились в восточной части города и ведут бои в черте населенного пункта. Также отмечается, что российские военные взяли под огневой контроль трассу на Богоявленку в ДНР.

«Ситуация для ВСУ на угледарском направлении становится критической», — подчеркнули авторы канала.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о взятии под огневой контроль последней снабжающей Угледар дороги. Он подчеркнул, что ВСУ будут испытывать серьезные проблемы с логистикой в случае дождей.

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      Алевтина Запольская
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