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14:49, 24 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о попытках вывести ударные группы ВСУ из Угледара

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ пытаются вывести ударные группы из Угледара

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Вооруженные силы Украины пытаются вывести свои ударные группы из Угледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

По его словам, город оказался зажат российскими войсками в «клещи». Кимаковский добавил, что из-за этого ротация сил украинской армии фактически оказалась невозможна.

«И даже уже некоторые круги на Украине, которые находятся рядом с министерством обороны, говорят о том, что ротация невозможна, 72-я бригада вооруженных формирований Украины находится в плачевном состоянии. И, по данным нашей разведки, противник уже выводит основные группы, свои самые ударные группы, пробует выводить из Угледара», — сказал советник главы региона.

Ранее боец ВСУ с позывным Алекс заявил, что российские военные зашли на восточные окраины Угледара. Он отметил, что ситуация на флангах Угледара остается тяжелой для украинских военных.

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      Александр Курбатов
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