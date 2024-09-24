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16:41, 24 сентября 2024Культура

Стало известно о желании Дженнифер Лопес вернуть Бена Аффлека

HeatWorld: Дженнифер Лопес планирует вернуть Бена Аффлека

Фото: Picjer / Globallookpress.com

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно рассталась с Беном Аффлеком, надеется, что актер будет бороться за то, чтобы вернуть ее. Об этом пишет HeatWorld со ссылкой на источник.

Отмечается, что артистка разрабатывает план по возвращению бывшего возлюбленного. «В то время, как Джен пытается быть уверенной на публике, за закрытыми дверями она менее уверена в себе и призналась, что очень скучала по Бену. Она втайне надеялась, что подача заявления о разводе побудит его принять радикальные меры, чтобы изменить ситуацию и попытаться вернуть ее», — сказал собеседник издания.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес обзавелась вредной привычкой на фоне развода с Беном Аффлеком.

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      Варвара Кошечкина
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