Дженнифер Лопес обзавелась вредной привычкой на фоне развода с Беном Аффлеком

Radar: Дженнифер Лопес начала употреблять алкоголь из-за развода с Аффлеком

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес обзавелась вредной привычкой на фоне развода с актером Беном Аффлеком. Об этом пишет Radar со ссылкой на источник.

По словам собеседника портала, ближайшее окружение артистки серьезно обеспокоено тем, что Лопес с помощью алкоголя пытается справиться с бракоразводным процессом. Отмечается, что даже перед недавней встречей с актером певице «потребовалось выпить».

Источник предположил, что артистка «занимается самолечением». «[Она] неспособна справиться с суровой реальностью этого развода без какого-либо тонизирующего средства. Раньше она пила только в компании, но сейчас это часть ее повседневной жизни, и коктейли, которые она смешивает, по-видимому, смертельно крепки», — сказал он.

Ранее Дженнифер Лопес заметили в компании лучшего друга Бена Аффлека, актера Мэтта Дэймона.