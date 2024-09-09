Лучший друг Бена Аффлека был замечен с Дженнифер Лопес

Лучший друг Бена Аффлека Мэтт Дэймон успокаивал Дженнифер Лопес на вечеринке

Певицу и актрису Дженнифер Лопес, которая недавно рассталась с Беном Аффлеком, заметили в компании его лучшего друга, актера Мэтта Дэймона. Об этом сообщило издание Daily Mail.

На опубликованных снимках видно, как Дэймон во время вечеринки после премьеры фильма внимательно выслушивает долгую речь Джей Ло, после чего успокаивает ее, держа за руку. Как сообщает издание, друг Бена Аффлека может являться посредником в его общении с экс-супругой.

Ранее сообщалось, что Аффлек после развода отказался проводить время с детьми Лопес.