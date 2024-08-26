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16:32, 26 августа 2024Культура

Бен Аффлек отказался от общения с детьми Джей Ло

Page Six: Аффлек перестал общаться с детьми Лопес после расставания

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актер Бен Аффлек перестал общаться с детьми певицы, голливудской актрисы Дженнифер Лопес после расставания пары. Об этом пишет Page Six.

Инсайдер сообщил, что Аффлек потерял связь с детьми Лопес, тогда как певица «все еще близка» с дочерьми и сыном актера. «Он долгое время не видел ее детей — он как будто ушел», — сказал собеседник издания.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес вместе с документами на развод подала заявление на смену фамилии.

До этого сообщалось, что звездная пара официально подала документы на развод после долгого и тяжелого расставания. Лопес и Аффлек воссоединилась несколько лет назад, а в июле 2022 года сыграли свадьбу.

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      Варвара Кошечкина
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