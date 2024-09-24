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15:45, 24 сентября 2024Силовые структуры

Стрельба у кафе в российском регионе попала на видео

Камера видеонаблюдения сняла стрельбу у алтайского кафе, пострадали 5 человек
Начало событий в новости Раскрыты подробности о стрельбе у кафе в российском регионе

Стрельба, устроенная 15 бандитами в масках у кафе в поселке Боровиха на Алтае, попала в объектив уличной камеры видеонаблюдения. Запись публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как несколько мужчин бегут от стреляющих по ним людям, напавшие добивают выстрелами упавших на землю.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших в результате нападения вооруженной группы. В настоящее время полиция объявила план «Перехват» для поимки 15 бандитов в масках. С места происшествия банда скрылась на автомобиле марка Honda. Последний раз машину подозреваемых видели на трассе в направлении Барнаула.

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      Артем Соколов
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