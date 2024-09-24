Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:04, 24 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о стрельбе у кафе в российском регионе

На Алтае полиция объявила план «Перехват» из-за стрельбы 15 бандитов в масках

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На Алтае объявлен план «Перехват» после стрельбы по людям у кафе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, полиция разыскивает 15 человек.

Ранее стало известно, что в селе Боровиха 22 сентября около трех часов ночи толпа вооруженных мужчин вышла из кустов около кафе и начала стрелять по находившимся там людям.

В результате пять человек пострадали, один находится в реанимации. С места происшествия банда скрылась на автомобиле марка Honda. Последний раз машину подозреваемых видели на трассе в направлении Барнаула.

23 сентября сообщалось, что в Новосибирске после дорожного конфликта между соседями произошла драка с палками.

Что думаешь? Оцени!
      Артем Соколов
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Ирана заявил, что страна никогда не одобряла «агрессию против Украины». Что на это ответили в Кремле?

      В Харькове сообщили о взрывах

      Названо время прихода магнитной бури на Землю

      Следствие запросило изменить меру пресечения оскорбившему россиянок иностранному блогеру

      Россиянам раскрыли популярные схемы обмана арендаторов

      В Грузии обвинили президента в дискредитации ЦИК

      В России нашли огромный череп рыси

      Решение жены Шнурова развестись объяснили

      Пожилые летчики из Новой Зеландии совершили неожиданную посадку на Сахалине

      Экипажи российских «Терминаторов» провели тренировки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше