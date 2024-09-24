Раскрыты подробности о стрельбе у кафе в российском регионе

На Алтае полиция объявила план «Перехват» из-за стрельбы 15 бандитов в масках

На Алтае объявлен план «Перехват» после стрельбы по людям у кафе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, полиция разыскивает 15 человек.

Ранее стало известно, что в селе Боровиха 22 сентября около трех часов ночи толпа вооруженных мужчин вышла из кустов около кафе и начала стрелять по находившимся там людям.

В результате пять человек пострадали, один находится в реанимации. С места происшествия банда скрылась на автомобиле марка Honda. Последний раз машину подозреваемых видели на трассе в направлении Барнаула.

23 сентября сообщалось, что в Новосибирске после дорожного конфликта между соседями произошла драка с палками.