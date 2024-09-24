Таксиста задержали после жалобы россиянки на приставания к ее дочери

В Петербурге задержали таксиста после жалобы женщины на приставания к ее дочери

В Санкт-Петербурге полиция задержала 45-летнего таксиста из Узбекистана после жалобы жительницы на приставания к ее дочери-подростку. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что водитель такси домогался ее 16-летней дочери и предлагал той вступить в интимную связь. После этого мужчину разыскали и поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Пензе следователи проверят мигранта, пытавшегося познакомиться со школьницей. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки.