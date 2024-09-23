Следователи проверят желающего познакомиться со школьницей мигранта

В Пензе следователи проверят мигранта, пытавшегося познакомиться со школьницей

В Пензе следователи проверят мигранта, пытавшегося познакомиться со школьницей на остановке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

До этого в социальных сетях опубликовали видео от 21 сентября, на котором 28-летний таджик оправдывается за свои действия. Автор видео рассказал, что иностранец пытался познакомиться с 17-летней школьницей на остановке. Несовершенолетняя сразу же раскрыла свой возраст и заявила, что не собирается знакомиться с мужчиной, но его это не остановило. Приезжий приглашал девушку в кино, когда местные жители заинтересовались происходящим и подошли к ним.

Ранее в Москве 15-летний подросток поймал педофила-мигранта «на живца» и сдал его в полицию.