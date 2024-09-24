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19:06, 24 сентября 2024Ценности

«Талибан» запретил мужчинам носить джинсы и модные стрижки

WP: «Талибан» запретил мужчинам носить джинсы и делать модные стрижки

Фото: Ali Khara / Reuters

Находящееся у власти в Афганистане движение «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) запретило мужчинам носить джинсы и модные стрижки. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Новые законы, принятые в конце августа, направлены на запрет подражания во внешнем виде и поведении «не мусульманам». Таким образом жителям страны нельзя делать модные стрижки, стричь бороду короче своего кулака и носить штаны из денима. Кроме того, мужчинам теперь запрещено смотреть на женщин, кроме своих жен или родственниц.

По словам местных жителей, такие ограничения стали неожиданным сюрпризом для мужского населения Афганистана. Теперь многие из них стали задаваться вопросом, стоило ли им раньше высказаться с целью защитить своих жен и дочерей. «Если бы мужчины проявили себя, мы могли бы оказаться сейчас в другой ситуации. Теперь все отращивают бороды, потому что мы не хотим, чтобы нас допрашивали, унижали», — рассказал житель Кабула.

Новые законы дают полиции нравов право задерживать подозреваемых на срок до трех дней. При этом уточняется, что за нарушение правил мужчинам может грозить штраф или тюремный срок.

Ранее сообщалось, что в Афганистане ввели запрет на появление женщин на публике с непокрытым лицом.

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      Мария Винар
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