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09:39, 24 сентября 2024Путешествия

Три популярные авиакомпании отказались летать в Израиль

British Airways, Wizz Air и Azerbaijan Airlines приостановили рейсы в Тель-Авив

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Три популярные иностранные авиакомпании, British Airways, Wizz Air и Azerbaijan Airlines, временно отменили рейсы в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом пишет Times of Israel.

По данным издания, отказ от полетов произошел на фоне обострения конфликта между Израилем и ливанским движением «Хезболла».

О сроках отмены рейсов не сообщается. Пока приостановлены только прилеты и вылеты самолетов, запланированные на вторник, 24 сентября.

Ранее посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов призвал сограждан воздержаться от посещения Израиля без острой необходимости. Высокопоставленный дипломат отметил, что россиянам стоит отложить поездки в эту ближневосточную страну и сопредельные государства на фоне обострения ситуации в регионе.

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      Фариза Бацазова
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