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17:03, 23 сентября 2024Путешествия

Россиян призвали не посещать одну страну Ближнего Востока

Посольство России в Израиле призвало граждан воздержаться от посещения страны

Фото: KiyechkaSo / Shutterstock / Fotodom

Посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов призвал сограждан воздержаться от посещения Израиля без острой необходимости. Его слова приводит ТАСС.

Высокопоставленный дипломат отметил, что гражданам стоит отложить поездки в эту ближневосточную страну и сопредельные государства. Он подчеркнул, что в настоящее время существуют большие риски, связанные с получением ущерба здоровью и даже жизни соотечественников.

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«Я бы порекомендовал внимательно взвесить все плюсы и минуты, прежде чем принимать решение о возможных поездках», — добавил он. При этом, по словам Викторова, если отложить путешествие невозможно, то гражданам необходимо соблюдать максимальную осторожность и прислушиваться к рекомендациям израильских властей и российской дипмиссии.

Ранее россиян призвали отказаться от поездок в Боливию из-за протестов. Об опасности предупредило посольство РФ в латиноамериканской стране.

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