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09:25, 23 сентября 2024Путешествия

Российских туристов предупредили об опасности в одной стране Латинской Америки

Посольство РФ призвало россиян отказаться от поездок в Боливию из-за протестов

Фото: Claudia Morales / Reuters

Россиян призвали отказаться от поездок в Боливию из-за протестов. Об опасности предупредило посольство РФ в латиноамериканской стране.

«В связи с обострением внутриполитической обстановки в Боливии рекомендуем российским туристам воздержаться от поездок в страну до стабилизации ситуации», — сказано в публикации.

Бывший президент Боливии Эво Моралес возглавил марш по стране в знак протеста против политики действующего лидера Луиса Арсе. В ходе политических волнений произошли столкновения: демонстрантов пытались остановить слезоточивым газом и камнями. В результате десятки человек были ранены.

При этом в июне в Боливии произошла попытка государственного переворота. Арсе заявил, что к ней причастны отставные военные и гражданские лица.

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      Мария Борисова
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