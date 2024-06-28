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23:55, 28 июня 2024Мир

Президент Боливии назвал причастных к попытке госпереворота

Президент Боливии Арсе: к попытке госпереворота причастны отставные военные
Луис Арсе

Луис Арсе. Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Президент Боливии Луис Арсе заявил, что к попытке госпереворота в стране причастны отставные военные и гражданские лица. Об этом сообщает RT.

По его словам, необходимо провести детальное расследование, чтобы вычислить инициаторов произошедшего. «Я думаю, мы сможем это выяснить, только когда у нас будет более 17 задержанных по этому делу. Но это только часть зачинщиков», — сказал он.

Политик считает, что к попытке переворота причастны отставные военнослужащие, которые действуют со времен предыдущего правительства. По его мнению, они же принимали участие в перевороте 2019 года. Арсе добавил, что следует выяснить мотивы переворота.

Ранее в Боливии произошла попытка государственного переворота. Военные заняли площадь Мурильо в городе Ла-Пас, где расположены правительственные здания. Экс-президент страны Эво Моралес заявил, что во главе переворота стоит генерал Хуан Хосе Суньига.

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      Марина Совина
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