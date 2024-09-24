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06:03, 26 сентября 2024Мир

Ценности избирателей Трампа описали словами «оружие, нефть и Бог»

Американист Акимов: ценностями избирателей Трампа являются оружие, нефть и Бог

Фото: Brian Snyder / Reuters

Главными ценностями избирателей кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа являются «оружие, нефть и Бог», и они ждут от политика соответствия этим требованиям. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор кафедры американских исследований СПбГУ Юрий Акимов.

В частности, американист рассказал, что республиканский кандидат пользуется наибольшей поддержкой среди евангелистов — белых протестантов англосаксонского происхождения, занимающих консервативные позиции в большей части вопросов.

Дональд Трамп избегает шагов, которые могли бы оттолкнуть евангелистов и их ключевые ценности: «оружие, нефть и Бог». Он прямо говорит, что стоит на их стороне, в отличие от демократов, которые выступают за все противоположное

Юрий Акимовпрофессор кафедры американских исследований СПбГУ

Политолог также отметил, что в этом ключе Трамп выступал и на состоявшихся 10 сентября дебатах с оппонентом от Демократической партии Камалой Харрис. По его словам, бывший американский лидер стремился не только привлечь голоса умеренных избирателей, но и доказать своему «ядерному электорату», что он выступает за их интересы. Поэтому политик и настаивает, что состоявшийся раунд был для него успешен, так как выполнил поставленную задачу.

Трамп должен был показать своим сторонникам, что не собирается поступаться своими ценностями ради сиюминутных выгод. Ему важно было подтвердить поддержку тех позиций, которые близки трампистам: от вопросов абортов до налоговой политики

Юрий Акимовпрофессор кафедры американских исследований СПбГУ

11 сентября Трамп заявил, что прошедшие дебаты с Харрис стали «лучшими за всю его политическую карьеру». По утверждению кандидата на пост президента, другие люди сочли его выступление на дебатах «большой победой». Подробности он не уточнил.

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      Максим Габриелян
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