Тучная рэперша Lizzo ответила на обвинения в приеме «Оземпика»

Американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), ответила на обвинения в приеме «Оземпика». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Тучная 36-летняя исполнительница показала на видео скриншот сообщения от поклонника, который заявил, что ей удалось похудеть с помощью упомянутого препарата.

Lizzo решила ему ответить снимком, где она предстала перед камерой в шелковом халате красного цвета, оформленном цветочным принтом. «Когда после пяти месяцев силовых тренировок и дефицита калорий вы наконец-то получаете обвинения об "Оземпике" в свой адрес», — подписала знаменитость пост, который набрал более 210 тысяч лайков.

В августе Lizzo показала целлюлит на снимке в купальнике.