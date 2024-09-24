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10:46, 24 сентября 2024Ценности

Тучная рэперша Lizzo ответила на обвинения в приеме «Оземпика»

Фото: IMAGO / Faye Sadou / Globallookpress.com

Американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), ответила на обвинения в приеме «Оземпика». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Тучная 36-летняя исполнительница показала на видео скриншот сообщения от поклонника, который заявил, что ей удалось похудеть с помощью упомянутого препарата.

Lizzo решила ему ответить снимком, где она предстала перед камерой в шелковом халате красного цвета, оформленном цветочным принтом. «Когда после пяти месяцев силовых тренировок и дефицита калорий вы наконец-то получаете обвинения об "Оземпике" в свой адрес», — подписала знаменитость пост, который набрал более 210 тысяч лайков.

В августе Lizzo показала целлюлит на снимке в купальнике.

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      Мария Винар
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