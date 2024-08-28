Тучная рэперша Lizzo показала целлюлит на фото в купальнике

Американская рэперша Lizzo показала целлюлит на фото в черном купальнике

Американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), показала целлюлит на фото в откровенном наряде. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Тучная 36-летняя исполнительница разместила ролик, в котором предстала в черном слитном купальнике на фоне зарослей. Она собрала волосы в высокий пучок и продемонстрировала неровности на теле. Известно, что звезда находилась на Бали, Индонезия.

В июне Lizzo прошла на публике в мини-юбке и показала целлюлит. Знаменитость попала в объективы папарацци в костюме, состоявшем из укороченной юбки и куртки из искусственной кожи.