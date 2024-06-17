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07:31, 17 июня 2024Ценности

Тучная рэперша Lizzo прошлась на публике в мини-юбке и показала целлюлит

Американская рэперша Lizzo прошлась на публике в мини-юбке и показала целлюлит
Lizzo

Lizzo. Фото: IMAGO / Gonzales Photo / Kim Matthai / Globallookpress.com

Американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), прошлась на публике в откровенном наряде и показала несовершенства тела. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

36-летняя тучная исполнительница попала в объективы папарацци в костюме, состоящем из мини-юбки и укороченной куртки из искусственной кожи. При этом на снимках видно, что на ногах звезды присутствуют неровности в виду целлюлита.

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Помимо этого, знаменитость надела кружевной черный бюстгальтер и черные кожаные кеды. Вдобавок она распустила завитые в мелкие кудри волосы.

В мае в сети высмеяли образ тучной рэперши Lizzo со словами «как коричневый пакет». Исполнительница вышла в свет в прозрачном платье бренда Weinsanto без рукавов из блестящей ткани бледно-коричневого оттенка. Упомянутый наряд частично просвечивал тело звезды и был соединен с необычным головным убором в форме чаши.

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      Екатерина Ештокина
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