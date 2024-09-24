Туристка покрылась сыпью на Бали и описала болезнь словами «хуже, чем роды»

Daily Mail: туристка поехала в отпуск на Бали и покрылась сыпью

Австралийская радиоведущая Джоди Одди поехала отдыхать на Бали, заболела во время отпуска и описала этот опыт словами «хуже, чем роды». Своей историей она поделилась в соцсетях, на публикацию обратило внимание издание Daily Mail.

Как отмечает источник, сначала туристка хорошо проводила время на курорте, отдыхала у бассейна и занималась фитнесом. Однако позже Одди заболела опоясывающим лишаем и покрылась красной сыпью.

Как вспомнила репортер, боль была настолько сильной, что она обратилась в отделение неотложной помощи сразу по прилете. Подписчики женщины поддержали ее в комментариях: «У меня был опоясывающий лишай, и это было в два раза болезненнее всего, что я когда-либо испытывал».

Другая путешественница из Австралии заразилась на Бали лихорадкой денге. Она почувствовала недомогание и стала кашлять кровью.