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18:26, 12 августа 2024Путешествия

Туристка поехала в путешествие мечты на Бали и начала кашлять кровью из-за вируса

DM: туристка поехала на Бали и заболела лихорадкой денге

Фото: Tita Barros / Reuters

Австралийская туристка поехала в путешествие мечты на Бали и заболела лихорадкой денге, из-за которой начала кашлять кровью. Своим опытом она поделилась с изданием Daily Mail (DM).

30-летняя жительница Сиднея Аньяна Чандран приехала на курортный остров на свадьбу друга 8 июля. Через пять дней она почувствовала недомогание, но объяснила это похмельем и усталостью после разъездов и вечеринок. Позже у нее поднялась высокая температура и появилась ломота в теле и синяки.

К 17 июля ситуация стала настолько пугающей, что Чандран поставили капельницу и вызвали врача. Тот провел экспресс-тест на лихорадку денге, и результат на наличие вируса оказался положительным. Поскольку обратный рейс у туристки был на следующий день, она решила дотерпеть до возвращения домой, чтобы пройти лечение в австралийской клинике.

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«Когда я села в самолет, то заметила кровь в стуле и моче, десны тоже активно кровоточили. Добравшись до Австралии, я начала кашлять кровью», — рассказала Чандран. После этого девушка неделю провела в больнице.

Туристка подчеркнула, что на Бали она чистила зубы только бутилированной водой, использовала средства от насекомых и не замечала на себе укусов. Несмотря на это, она все равно заразилась вирусом, который передается от комаров.

Ранее турист из Израиля искупался в озере и подхватил поедающую мозг амебу. В его организм проникла инфекция, которая нарушает работу нервной системы.

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      Мария Борисова
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