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20:54, 5 июля 2024Путешествия

Мужчина искупался в озере и заразился поедающей мозг амебой

В Израиле мужчина заразился поедающей мозг амебой, искупавшись в озере

Изображение: Indian J Microbiol

26-летний израильтянин искупался в озере и заразился поедающей мозг амебой Naeglera fowleri. Об этом сообщает The Jewish Chronicle.

Уточняется, что мужчина находится в критическом, но стабильном состоянии. Врачи пытаются спасти его жизнь, отмечая, что ключ к успеху — действовать быстро.

Амеба Naeglera fowleri живет в пресной теплой воде, поэтому ею заражаются чаще всего пловцы. Она попадает в организм через носовую полость. Инфекция поражает мозг и нарушает работу нервной системы.

Ранее туристов, отдыхающих на курортах Испании и Италии, предупредили о вспышках опасного вируса — лихорадки Западного Нила.

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      Марк Успенский
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