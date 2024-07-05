Мужчина искупался в озере и заразился поедающей мозг амебой

В Израиле мужчина заразился поедающей мозг амебой, искупавшись в озере

26-летний израильтянин искупался в озере и заразился поедающей мозг амебой Naeglera fowleri. Об этом сообщает The Jewish Chronicle.

Уточняется, что мужчина находится в критическом, но стабильном состоянии. Врачи пытаются спасти его жизнь, отмечая, что ключ к успеху — действовать быстро.

Амеба Naeglera fowleri живет в пресной теплой воде, поэтому ею заражаются чаще всего пловцы. Она попадает в организм через носовую полость. Инфекция поражает мозг и нарушает работу нервной системы.

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