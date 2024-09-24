У пассажира самолета остановилось сердце на глазах попутчиков и экипажа

У пассажира Jet2 остановилось сердце во время полета из Бургаса в Ливерпуль

У пассажира авиакомпании Jet2 во время полета внезапно остановилось сердце на глазах попутчиков и членов экипажа. Подробностями истории поделилось издание Liverpool Echo.

Как пишет источник, инцидент произошел 16 сентября на борту лайнера, летевшего из Бургаса, Болгария, в Ливерпуль, Великобритания. Из-за случившегося пилоты были вынуждены совершить вынужденную посадку в немецком Кельне. После приземления борт встретили аварийные службы, однако они констатировали кончину мужчины, имя которого не приводится.

Ранее в Италии стюардесса бездыханно упала в самолете на глазах у испуганных пассажиров. Прибывшие на место врачи не смогли установить причину случившегося. По предварительным данным, бортпроводница страдала неизвестной болезнью.