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20:02, 24 сентября 2024Путешествия

У пассажира самолета остановилось сердце на глазах попутчиков и экипажа

У пассажира Jet2 остановилось сердце во время полета из Бургаса в Ливерпуль

Фото: Freepik

У пассажира авиакомпании Jet2 во время полета внезапно остановилось сердце на глазах попутчиков и членов экипажа. Подробностями истории поделилось издание Liverpool Echo.

Как пишет источник, инцидент произошел 16 сентября на борту лайнера, летевшего из Бургаса, Болгария, в Ливерпуль, Великобритания. Из-за случившегося пилоты были вынуждены совершить вынужденную посадку в немецком Кельне. После приземления борт встретили аварийные службы, однако они констатировали кончину мужчины, имя которого не приводится.

Ранее в Италии стюардесса бездыханно упала в самолете на глазах у испуганных пассажиров. Прибывшие на место врачи не смогли установить причину случившегося. По предварительным данным, бортпроводница страдала неизвестной болезнью.

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      Алина Черненко
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