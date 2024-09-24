У россиянки разорвало батарею из-за ошибки коммунальщиков

В Карелии разорвало батарею в квартире из-за аварии и бездействия коммунальщиков

В городе Кондопога в Карелии разорвало батарею в квартире из-за аварии на котельной и бездействия коммунальщиков. Об этом сообщает «Daily Карелия».

По словам пострадавшей, в батарее образовалась дыра — в результате горячая вода залила две комнаты в квартире. Пострадала отделка стен и полов, мебель и другое домашнее имущество. Россиянка обратилась в суд, где пришли к выводу, что виновата организация, которая отвечает за котельную.

Специалисты отметили, что авария спровоцировала гидравлический удар на тепловых сетях. Выяснилось, что батарею разорвало по ошибке организации — она не обеспечила безопасную эксплуатацию системы теплоснабжения и не приняла вовремя необходимые меры. В итоге с коммунальщиков взыскали ущерб, однако сумма компенсации неизвестна.

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