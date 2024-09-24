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10:38, 24 сентября 2024Интернет и СМИ

Уехавший из России комик оценил перспективу возвращения

Комик Халитов, уехавший из России, заявил, что не намерен возвращаться

Фото: Канал Руслана Халитова / YouTube

Бывший участник проекта Stand Up на ТНТ известный российский комик Руслан Халитов, уехавший из России, оценил перспективу возвращения в страну. Об этом он рассуждал в своем подкасте, доступном на YouTube.

«Я в Россию возвращаться пока не намерен. Вообще эти мысли даже как-то отбрасываю», — заявил он. По мнению юмориста, в России нет возможности заниматься стендапом так, как ему бы хотелось.

Юморист счел самыми подходящими местами для жизни страны Европейского союза, США и Канаду. Халитов также назвал важным условием то, чтобы в стране была возможность выступать со стендапом на английском языке. «По-русски, понятное дело, можно выступать для осколков диаспоры», — отметил он.

Ранее известный стендап-комик Андрей Айрапетов, также покинувший Россию, оценил перспективу возвращения. Он заявил, что не собирается переезжать в Россию в ближайшее время.

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      Мария Большакова
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