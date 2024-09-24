Уехавший из России комик оценил перспективу возвращения

Комик Халитов, уехавший из России, заявил, что не намерен возвращаться

Бывший участник проекта Stand Up на ТНТ известный российский комик Руслан Халитов, уехавший из России, оценил перспективу возвращения в страну. Об этом он рассуждал в своем подкасте, доступном на YouTube.

«Я в Россию возвращаться пока не намерен. Вообще эти мысли даже как-то отбрасываю», — заявил он. По мнению юмориста, в России нет возможности заниматься стендапом так, как ему бы хотелось.

Юморист счел самыми подходящими местами для жизни страны Европейского союза, США и Канаду. Халитов также назвал важным условием то, чтобы в стране была возможность выступать со стендапом на английском языке. «По-русски, понятное дело, можно выступать для осколков диаспоры», — отметил он.

Ранее известный стендап-комик Андрей Айрапетов, также покинувший Россию, оценил перспективу возвращения. Он заявил, что не собирается переезжать в Россию в ближайшее время.