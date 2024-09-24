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21:14, 24 сентября 2024Бывший СССР

Российские военные зашли на окраины Угледара

Рогов: ВС России зашли на окраины Угледара в ДНР

Фото: РИА Новости

Российские военные зашли на окраины оккупированного Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Угледара в Донецкой народной республике (ДНР), заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, боевые действия начались в самом Угледаре. «Наши ребята зашли в кварталы на окраине города и шаг за шагом продвигаются», — подчеркнул он.

Рогов добавил, что ситуация в Угледаре для 72-й бригады украинской армии складывается критическая. Он уточнил, что ВСУ находятся под угрозой окружения Вооруженными силами (ВС) России, возможна массовая сдача в плен.

Ранее газета Forbes предупреждала о риске окружения 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ под Угледаром.

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      Марина Совина
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