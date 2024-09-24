Российские военные зашли на окраины Угледара

Рогов: ВС России зашли на окраины Угледара в ДНР

Российские военные зашли на окраины оккупированного Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Угледара в Донецкой народной республике (ДНР), заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, боевые действия начались в самом Угледаре. «Наши ребята зашли в кварталы на окраине города и шаг за шагом продвигаются», — подчеркнул он.

Рогов добавил, что ситуация в Угледаре для 72-й бригады украинской армии складывается критическая. Он уточнил, что ВСУ находятся под угрозой окружения Вооруженными силами (ВС) России, возможна массовая сдача в плен.

Ранее газета Forbes предупреждала о риске окружения 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ под Угледаром.