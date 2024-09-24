В деле экс-замглавы Минобороны Иванова предрекли появление новых эпизодов

В деле экс-замглавы МО РФ Иванова и подельников могут появиться новые эпизоды

Новые эпизоды могут появиться по делу экс-заместителя Минобороны РФ Тимура Иванова и его подельников, которых подозревают в получении взятки в крупной размере. Об этом свидетельствуют материалы, которые оказались в распоряжении ТАСС.

«Следователь указывает, что срок содержания обвиняемого Александра Фомина под стражей истекает 23 сентября 2024 года, однако требуется выполнить значительное количество следственных и иных процессуальных действий», — цитирует агентство поданное в суд ходатайство.

Согласно документу, сотрудникам СК необходимо закончить осматривать изъятые у подозреваемых выемки предметов и документов, еще раз опросить подозреваемых и свидетелей, дождаться заключений по 11 экспертизам и ознакомить с ними Иванова, Бородина и Фомина и защиту. Также требуется провести оценку доказательств и изменить или дополнить уже предъявленные ранее обвинения.

Уточняется, что одному из бвиняемых столичный Басманный суд уже продлил меру пресечения.

Ранее собщалось, что строительство дома и бани в Тверской области фигурирует в качестве взятки в деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Объект оформлен на фирму, которая принадлежит другому фигуранту дела, Сергею Бородину.