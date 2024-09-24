Постройка дома зафиксирована в качестве взятки в деле экс-замминистра обороны Иванова

Строительство дома фигурирует в качестве взятки в деле Иванова

Строительство дома и бани в Тверской области фигурирует в качестве взятки в деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о доме площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Объект оформлен на фирму, которая принадлежит другому фигуранту дела, Сергею Бородину.

Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля и предъявили обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

19 сентября Басманный суд Москвы продлил Иванову срок ареста до 23 декабря. Адвокаты просили изменить меру пресечения и отпустить его под домашний арест или запрет определенных действий.