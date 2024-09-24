В Европе предрекли смену подхода Запада к украинскому конфликту

Monde: европейские чиновники признают неизбежность переговоров по Украине

Европейские чиновники в частном порядке признают, что переговоры по конфликту на Украине являются неизбежными. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники.

«Переговоры рано или поздно обретут форму, поскольку ситуация на фронте сложная, а украинцы истощены», — заявил министр иностранных дел одной из стран Европы на анонимной основе.

В публикации отмечается, что неназванный глава МИД обычно придерживается жесткой позиции в отношении России. По его словам, президент США Джо Байден может сменить подход к украинскому конфликту, так как достиг предела своих возможностей в вопросе поддержки Киева.

Другой источник издания сообщил, что Великобритания, Германия и Франция уже рассматривают способы прекращения конфликта. По его данным, обсуждаются такие варианты, как «корейский сценарий», а также сценарий сосуществования Германской демократической республики и Федеративной республики Германия во времена холодной войны.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона ознакомилась с планом президента Украины Владимира Зеленского по прекращению конфликта.