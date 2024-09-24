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16:34, 24 сентября 2024Россия

В Госдуме назвали статус проекта об ужесточении ответственности за оскорбление власти

Депутат ГД Пискарев: проект об ответственности за оскорбление власти оценивается
Василий Пискарев

Василий Пискарев. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Проект об ужесточении ответственности за публичное оскорбление власти не внесен в Госдуму (ГД), а пока лишь оценивается экспертами. Такой статус законопроекта назвал депутат ГД Василий Пискарев в Telegram-канале.

По словам Пискарева, оценка законопроекта поможет принять решение о самой необходимости его рассмотрения.

«Инициатива (...) пока лишь проходит обязательную стадию экспертной оценки и общественного обсуждения, что крайне важно для принятия решений», — заявил депутат.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что критика властей допустима, однако нужно отличать ее от оскорблений. В Кремле отметили, что власть не может быть свободна от критики, так как смысл ее работы — в благе населения, и поэтому реакция людей — в том числе и негативная — важна для чиновников.

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      Марк Леонов
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